Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Adaleti tam manasıyla tesis ettiğimizde diğer her şey kendiliğinden gelecek, ülkeyi ve toplumu yaşatacaktır.

Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur.

Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerimizin özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih boyunca başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak, kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları en büyük adaletsizliktir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık.https://t.co/tq2fR8GJl7 pic.twitter.com/gknKIWoQtr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020

Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir. Artık bu gölge oyunundan bıktık.

Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı. Asırlardır sömürmedik yer, katletmedik toplum bırakmayanların devri bitiyor. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye'nin önüne atıp yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı. Asırlardır sömürmedik yer, katletmedik toplum bırakmayanların devri bitiyor.https://t.co/tq2fR8GJl7 pic.twitter.com/UZixKNi8yf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020

Halen çalışmaları süren İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz.

Terörle içli dışlı olan avukatların mesleklerinden men edilmesi tartışılmalı. Hakimin, polisin yapamadığını avukat da yapmamalı, yaparsa bedeli olmalı.