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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama'yı kabulünde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: TRT Haber

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