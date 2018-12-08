Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama'yı kabulünde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.
Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama'yı kabulünde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.
Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Kaynak: TRT Haber