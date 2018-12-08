Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan öğrenciye telefon açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir program çıkışında kendisine mektup iletmek isteyen genci görerek, makam aracını durdurdu ve mektubunu aldığı Aylin İbrahimağaoğlu isimli üniversite öğrencisiyle ile bir süre sohbet etti, mektupta anlatılan sorunun detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup sahibiyle yaptığı samimi telefon görüşmesini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından "Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan" mesajıyla paylaştı.

Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan pic.twitter.com/5oTaXFYTgP — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Aralık 2018

Videoda Erdoğan'ın aynı zamanda kendisine selam veren vatandaşlara da el salladığı görülüyor.

Erdoğan'ın üniversite öğrencisi ile telefonla konuştuğu sırada makam aracında Muazzez Ersoy'un seslendirdiği "Albümdeki Resimler" isimli şarkının çaldığı, Altun'un paylaştığı videoya yansıdı.

Kaynak: TRT Haber, AA