Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara Güler ustayı daima saygıyla hatırlayacağız

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Foto muhabiri Ara Güler'i büyük bir sanatçı olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, Güler ülkemizi dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında temsil etmiştir." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

“Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ara Güler’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da, geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.

Objektifiyle tarih yazan Ara Güler’i de, işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum.

Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir.

Winston Churchill’den Bertrand Russell’a, Indira Gandi’den Salvador Dali’ye, Alfred Hitchcock’tan Picasso’ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir.

Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Ara Gürel ustayı daima saygıyla hatırlayacağız.

Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Öte yandan taziye mesajı Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan da, 2011 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde usta foto muhabiri Ara Güler'in fotoğrafını çektiği anın görüntüsü ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.



Kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle #AraGüler ustayı daima saygıyla hatırlayacağız.” https://t.co/KcSmOTBObL pic.twitter.com/Uy4mKkZ4hG — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 18 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber