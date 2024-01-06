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Gündem
TRT Haber 06.01.2024 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antony Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antony Blinken'ı kabul etti
[Fotograf: AA]

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Blinken, görüşme öncesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antony Blinken'ı kabul etti

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. 

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