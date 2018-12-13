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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki tren kazasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da meydana gelen tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankaradaki tren kazasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06:36’da meydana gelen kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

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