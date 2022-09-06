Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.
Gün içinde Saraybosna'da bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovaci Şehitliği'ne gitti. Burada Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine yürüdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine de çiçek bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasına icabet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ediyor. https://t.co/A6xexXD6OP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2022
Kabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve Türk heyeti eşlik etti.
Şehitlikten Bosna-Hersek İslam Birliği'nin (Riyaset) yeni binasını yürüyen Erdoğan, Bosna Hersek halkından büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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