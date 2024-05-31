Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albin Kurti'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Kosova’ya her alanda desteğinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, özellikle terörle mücadele alanında Kosova’dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Filistin'e destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin’e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti.