Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplum etkin adımlar atmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.