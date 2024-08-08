Türkiye 58. havalimanına 10 Ağustos'ta kavuşacak

Türkiye'nin 58. havalimanı, Çukurova Havalimanı açılışı için sayılı günler kaldı.

Havalimanı, 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, değerlendirmelerde bulundu.

[havalimanı]

8 milyon yolcu kapasiteli

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor” dedi.

[havalimanı]

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştığını ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğini hatırlatarak, “Bu yıl temmuz sonu itibariyle yani ilk 7 ay içerisinde; havayolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26’dan 58’e çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

[havalimanı]

Bölge turizmini canlandıracak, ticarete katkı sağlayacak

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, “Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır” dedi.

"Havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkarıyoruz"

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştığını ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğini hatırlatarak, “Bu yıl temmuz sonu itibariyle yani ilk 7 ay içerisinde; hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26’dan 58’e çıkarıyoruz” dedi.