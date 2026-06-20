Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TÜRGEV’in 30. Kuruluş Yıl Dönümü ve "Yetişen Değerler Ödül Töreni"ne katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Fetih-i Mübin’in şehri aziz İstanbul’umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Vakfın sivil toplum, eğitim ve kültür camiasındaki önemine değinen Erdoğan, 30 yıl boyunca aşkla ve adanmışlıkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarına teşekkür etti.

Erdoğan, "Bu çatı altında bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlara ve dünyanın dört bir yanından kendilerini takip edenlere selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. TÜRGEV’imizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan; bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları yedi kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak, birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödülleri’ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

"Hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir"

Hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir.' Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz.

'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol; yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol' diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. 'Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır' diyen Bayezid-i Bistami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair: 'Bir avuştuk biz göklere sığmayan, bir avuştuk biz cennete susayan...' İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır.

Bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen TÜRGEV'i bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de naçizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi.

"TÜRGEV eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır"

Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye sathına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV; çağa, köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir.

“Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri var”



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV çok ciddi kurumsal birikim oluşturmuş, çağa köklerinden kopmadan istikamet veren kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. pic.twitter.com/KOhiMfua0B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2026

TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV’imiz halihazırda 9 ilimizde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yükseköğrenim gören Türk öğrenciler; New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında; akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor.

"TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor"

Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençler, TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çiftçi evladımız, Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu. Diğer taraftan; 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF), klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren Eğitime Destek Programı (EDEP), her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri... Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor.

Şurası da takdire şayandır; 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psiko-sosyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum.

"LGBT gibi sapkınlıklar, buna benzer ideolojiler genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumu belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. İnsanlığa yönelen bu tehdit karşısında hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız" pic.twitter.com/0TQZNFaw8o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2026

"LGBT genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor"

Şurası bir hakikattir ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken, diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor.

"Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz"

Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık; kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim; doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmamayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

"TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu"

Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum: Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu.

'FETÖ, TÜRGEV'e alçakça saldırdı"

Milli iradeye düşmanlık edenler, hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.

Bakın çok açık söylüyorum: Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir; vakfın temsilcisi olduğu misyondur.

Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.

"Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz"

Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum: Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum.

Bu düşüncelerle TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyor, vakıf mensuplarımıza, gönüllü bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.