Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bu hafta istişare toplantılarımızı yapıyoruz. AK Parti İlçe Başkanları Birinci İstişare Toplantısı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Hafta sonu milletvekillerimizle istişare toplantısını Kızılcahamam'da yapacağız. Daha sonra yine ilçe başkanlarımızla ikinci grubu gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında AK Parti davasını omuzlayan ülkesi milleti ve istikbali için koşturan siz kıymetli kardeşlerimin her birine gönülden teşekkür ediyorum.

AK Parti genel merkez teşkilat başkanlığımıza böyle önemli bir çalışmaya öncülük ettikleri için bizleri biraraya getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. 2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık mahiyetinde gerçekleştirilen bu toplantımızın ülkemiz milletimiz teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Allah'dan diliyorum.

Dün başlayan bugün sona eren toplantımızda Türkiye'nin farklı köşelerinden 518 ilçe başkanımız 40 il teşkilat başkanımızı Ankara'da misafir ettik. 2 gün boyunca hem genel merkez yöneticilerimiz hem de ilgili bakan arkadaşlarımız tarafından gündemdeki konulara dair detaylı sunumlar yapıldı veya yapılacak. Sandık esaslı çalışmadan AK Parti'nin gelecek vizyonuna belediyecilik anlayışımızdan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi.

Toplantımızda 2019 mahalli idareler seçimleri öncesinde kendimizi ve teşkilatımızı bu önemli maratona hazırlamak için ihtiyacımız olan hususlara dair verimli fikir teatileri olduğuna inanıyorum. Bu toplantı vesilesiyle önümüzdeki sürecin hassasiyetinin ve bu süreçte ilçe teşkilatlarımıza düşen sorumlulukların en doğru şekilde anlaşıldığını düşünüyorum.

Kaynak: TRT Haber