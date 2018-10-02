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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkartılmasının ve Münbiç'in yerel insanlarına bırakılmasının zamanının geldiğini söyledi.

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Bakan Çavuşoğlundan Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki temasları kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin Çavuşoğlu, "Takvimde biraz gecikme var ama şu ana kadar Münbiç bölgesinde ayrı ayrı yaptığımız tatbikatlar ve kolluk görevlilerin orada yaptığı çalışmalar önemliydi." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkartılması ve Münbiç'in yerel insanlarına bırakılması, yönetim bakımından da güvenlik birimleri bakımından da bırakılmasının zamanı geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu mutabakatın ABD ile harfi harfine uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Onlardan kaynaklanan bir gecikme oldu ama tamamen kötü işliyor ya da hiç işlemiyor diyemeyiz" diye konuştu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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