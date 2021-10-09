Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.
Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
Etiketler: Adana Müzik Recep Tayyip Erdoğan
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