Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni"nde 81 ilden gençlerle buluşmasında konuştu.

Ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek, tek bilek haline gelen sevgili gençler, tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ses veren sevgili gençler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

"Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz, size inanıyorum"

Bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kalbi imanlı, zihni aydınlık yol arkadaşları verdiği için Rabbime milyonlarca kez hamdediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz, size inanıyorum. Siz esir kalmış kardeşlerinin, yardım eli uman mazlumların sevinci olacak gençliksiniz. Siz bu emperyalist ağızlılara gereken cevabı verecek gençliksiniz.

"Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir"

Haddini aşanlara bu millet 2023'te haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim Sultan Abdulhamid'e saygısızlık kim. 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdulhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, ne oldu da şimdi sus pus oldular? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemizi, 20 yıllık iktidarımızı 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz. Bunun için her birinizin kalbimizde, zihnimizde özel ve eşsiz bir yeri var. Sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz için de Allah'a hamdediyorum. Bu kararlılığınız bu devamlılığınız 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak, sizlerle birlikte aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz.

Gençler sizlerin de bu misyonu taşıyacak gayreti, azmi, birikimi, mücadeleyi ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilmektir. Gençlikte gerilmek yıkılmaktır. Gençlikte yıkılmak ölmek demektir. Hep ileriye doğru gitmek, zirveden gözünü ayırmamaktır.

Milli boksörlere tebrik

Dün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz alarak dünya şampiyonu olduk. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle görüştüm, kutluyorum. Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve orada da aynı başarıyı sağlamak.

Bugün öğleden itibaren görüşmeler yaptım. İsveç Başbakanıyla, Finlandiya Cumhurbaşkanıyla görüştüm, NATO Genel Sekreteri ile görüştüm, dün İngiltere Başbakanı ile görüştüm.

"2023 hedeflerimizi ilk paylaştığımızda birileri bize hayal gördüğümüzü söylediler"

15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları cesaretle çarpan yürekleri ve gözleriydi. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir. Şimdi karşımda ben TEKNOFEST gençliği görüyorum. Zeka sizde, azim, iman sizde. 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi milletimizle ilk paylaştığımızda birileri bize hayal gördüğümüzü söylediler. Biz bu hedefleri birer birer hayata geçirirken gençlerimizin önüne daha büyük hedefler koyduk. Tüm hayallerimizi gençlerimizle kuruyoruz, hedeflerimizi gençlerimizle belirliyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz.

"Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz"

Biz hizmet, eser siyasetiyle yola çıktık. Biz bununla varız. Rabbimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi, hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi, terör örgütlerinden tasarrufundan kurtardığımız gibi Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz.

İnsanlarımızın inançlarını öğrenmelerini, ibadetlerini yerine getirmeleri gibi nice engeller vardı. Yani şimdi 18 yaş Türkiye'de nedir? Seçme ve seçilme yaşıdır. Bunu biz sağladık.

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