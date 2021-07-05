Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgın sürecindeki doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz.

"İhracat yüzde 40 arttı"

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edecek. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde 20 civarında bir büyümeye işaret ediyor. İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'lık ihracat artışı gerçekleşti. Yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız.

Tüm vatandaşlarımıza, 18 yaş üzerindeki herkese, aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum.

Emeklilere bayram müjdesi

Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz.https://t.co/7tsKMYx4PW pic.twitter.com/5D4F8jZaVr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

"2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık"

İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.

"Kurumlar vergisi oranını yüzde 20 seviyesine indiriyoruz"

(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. Kurumlar vergisi oranını, 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.

Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.https://t.co/7tsKMYx4PW pic.twitter.com/elrK1J1svB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

28 yıl önce bugün Başbağlar’da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz ve bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 yıl önce bugün Başbağlar’da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz ve bırakmayacağız.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/heHgWUAMIs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

MİT'ten FETÖ'ye darbe: Orhan İnandı yakalandı

Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. (FETÖ ile mücadele) Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. (FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.