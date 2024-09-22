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Gündem
AA 22.09.2024 06:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, gece saatlerinde New York'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkevi'ne geçti. Erdoğan burada büyük ilgi ve sevgi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı
[Fotograf: AA]

Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

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