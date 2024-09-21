Dev derbide Galatasaray sevindi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 20. dakikada Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Dries Mertens'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kurmasına karşın golü bulamadı. Rakibini sahasında karşılayan Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk atağında 59. dakikada yeni transferlerinden Gabriel Sara'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe, 61. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e ceza sahası içinde müdahalesiyle penaltı kazandı. 63'üncü dakikada Edin Dzeko'nun penaltı vuruşunu ağlara göndermesiyle Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde 16 maç sonra evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, ligde iç sahada 16 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

Son olarak geçen sezon Trabzonspor'a sahasında 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, 16 maç sonra Galatasaray karşısında kalesinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon ligde ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kalesini gole kapatarak kazanan sarı-lacivertliler, tek puan kaybını deplasmanda 2-0 öne geçtiği Göztepe müsabakasında yaşamıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta hiç yenik duruma düşmezken, Galatasaray karşısında ilk defa skorda geride kaldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon evinde ligde ilk kez gol yedi.

Mourinho 3'lüye döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray karşısında son bölümde 3-5-2 dizilişini tercih etti.

Deneyimli teknik adam, skorun 3-1'e gelmesinin ardından 67. dakikada savunmadan Alexander Djiku'yu çıkartırken, santrfora Youssef En-Nesyri'yi çekti.

Amrabat, ilk kez taraftarının önünde

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, ilk kez sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı.

Takımıyla ilk maçına geçen hafta Kasımpaşa karşısında çıkan Faslı orta saha oyuncusu, derbide 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi.