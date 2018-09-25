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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitapları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.


El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşmiş milletler genel kurulu, abd başkanı donald trump
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