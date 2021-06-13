Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Filenin Sultanları, tüm kalbimizle yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2021
Filenin Sultanları, tüm kalbimizle yanınızdayız.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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