Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 bitmeden KAAN havalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizlerin şahsında kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan öğrencilerimizi kutluyorum.

Hocalarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızın yarısı üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Başarılarıyla göz dolduruyorlar. Genç teğmenlerimizin katılımı ile silahlı kuvvetlerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. 15 farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversitemizin ufkunu da yansıtan bu çeşitliliği takdir ile karşılıyoruz.

"TSK, vatan savunmasında göz dolduruyor"

3 kıta 7 iklimde asırlar boyu barış ve huzuru tesis eden ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirası genişletmekte kararlıyız. Türk dünyasıyla iş birliğimizi ilerletirken Afrika'daki kardeşlerimize sırt dönmüyoruz. Avrupa ve Asya ile ilişkilerimizi daha da geliştirme gayretindeyiz. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. TSK, vatan savunmasında ve ülkemizin temsilinde göz dolduruyor.

Sizler, dünyada istikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. COVID-19 ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte devam eden kriz devam ediyor. Dış politikada kartlar yeniden dağıtılırken yeni iş birliği arayışları ortaya çıkıyor. Kimi ekonomistler tarafından israf olarak nitelendirilen savunma harcamaları yıldan yıla tüm dünyada artıyor. Disiplinli bir orduya sahip olmanın gereği doğu, batı farketmeksizin herkes tarafından kabul edilmektedir. Türkiye bu yeni döneme en hazır giren devletlerden birisidir.

Caydırıcılığı yüksek, güçlü ve modern bir orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Güçlü bir orduya sahip olmadan güçlü bir Türkiye'nin olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerden çok iyi biliyoruz.

Savunma sanayiinde atılan adımlar

Bugün başlayan TEKNOFEST Ankara'da aralarında İHA ve SİHA'ların da bulunduğu pek çok ürün sergileniyor. Yüz binler bugün Ankara'da. Gençlerimizi TEKNOFEST'e davet ediyorum. 2023 senesi bitmeden Milli Muharip Uçak KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİPER'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah yakında olmadık bahane öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.

[Milli Muharip Uçak KAAN] Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz.https://t.co/KFZ9T39sxo pic.twitter.com/fQAO3QBH8Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2023

Bizler yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Binlerce evladımızı şehit verdik ama emperyalist güçlere asla taviz vermedik. Suriye'deki olaylardan cesaret alarak farklı heveslerden medet uman bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.https://t.co/KFZ9T39sxo pic.twitter.com/hJaZAzhLUQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2023

Terörle mücadele

Terörle mücadele konseptimizde köklü bir değişikliğe giderek terörü kökünde yok etme stratejisi uyguladık. Sınırlarımızın dışındaki eşkıyalarla mücadele ederken şehirlerimizdekilerin de tepesine biniyoruz, bineceğiz. Milletimizin huzuruna kastetmenin bir bedeli vardır. Devletimiz bu bedeli ödetmekten çekinmeyecektir. Tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazayacağız. Dağdaki hareket alanı daralan bölücü terör mensuplarının şehirlerimize sızmasına izin vermeyeceğiz. 85 milyonun malı, canı ve namusu devletimize emanettir. Türkiye Cumhuriyeti bu güce fazlasıyla sahiptir.

Sizlerden milli değerlerimize sahip çıkmanızı, Türk milletinin emrinde olmanızı rica ediyorum. Bu emaneti sizden sonra geleceklere devredeceğinizden şüphe duymuyorum. Milli mücadele ruhunu koruyacağınızdan eminim.