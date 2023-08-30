Dışişleri: Gabon'da barışın yeniden tesisini temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gabon'daki olaylar hakkında açıklama yayımladı:
"Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz."
Askerler yönetime el koydu
Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.
Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.
64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da görevi devralmıştı.
Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.
Muhalifler ise hükumetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.