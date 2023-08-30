Parçalı Bulutlu 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 30.08.2023 17:10

Dışişleri: Gabon'da barışın yeniden tesisini temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gabon'daki gelişmeler hakkında "Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri: Gabon'da barışın yeniden tesisini temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gabon'daki olaylar hakkında açıklama yayımladı:

"Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz."

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Afrika'da darbe yaşanan ülkelere Gabon da eklendi
Afrika'da darbe yaşanan ülkelere Gabon da eklendi

64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da görevi devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükumetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:21
18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
18:21
Endonezya'da 88 Çin vatandaşına aşk dolandırıcılığından gözaltı
18:11
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
17:52
Simülasyon deneyim alanları TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bekliyor
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 bitmeden KAAN havalanacak
17:35
Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
FOTO FOKUS
Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu
Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ