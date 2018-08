Cumhurbaşkanı Erdoğan "100 Günlük Eylem Planı"nı açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum.

Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim anlayışında tarihi bir dönüşümü başarıyla tamamlamıştır. Bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içerisinde gerçekleşmiştir.

Darbeler, muhtıralar türlü müdahaleleler geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin ardından böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanımımız olarak görüyorum.

Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkararak gelecek nesillere aktarmaktır. Kugünkü proje toplantımızı bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak görüyorum.

9 Temmuz gününden bu yana gerek şahsım gerek bakanlarım yoğun bir mesai içindeler. Devlet işlerinde millete sunulan hizmetlerde en küçük aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini yayınlamaya başladık. İlk iş olarak yeni teşkilat yapılarını oluşturduk. Bakanlarımızın atamalarını da hemen yaptık. Kabinemiz bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşuyor. Bakan yardımcılarımızın önemli bir bölümünü atadık. Üst düzey yöneticilerimiz ile ilgili hazırlıklarımız da sürüyor. Yeni kurulan başkanlık ve ofislerin hazırlığı sürüyor. Bugün de ilk 100 günlük icraat programımızı sizlerle paylaşıyoruz.

"İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir"

100 günlük icraat programımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay yürüttü. Bakanlarımızın her biri taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde sıralayıp bir araya getirdik. İlk 100 gün içinde yapılacak proje sayısı binin üzerindedir.

46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirilecek 400 proje adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Bu projeleri hazırlarken ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına özellikle dikkat ettik. Milli Eğitim ile ilgili küçük bir istisna dışında bu ilkeden sapmadan programımızı oluşturduk.

Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir. Her birini takip ettiğim bu projeler kritik ehemmiyete sahiptir. Türkiye'nin baskıya maruz kaldığı bu dönemde her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler lazer silahından, uydu ve uydu fırlatma projelerine, insansız hava aracı ve insansız hava araçlarının geliştirilmesinden, helikopter motoru ve mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye dayanıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşadığımız her hadise bize savunma sanayiinin önemini göstermiştir. Savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Tek tek bakanlıklarımızın 100 günlük icraat programımızda yer alan projelerine özetle değinmek istiyorum.

Adalet bakanlığımız, açtığımız 242 yeni adalet binası, gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama ağı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, ile alanında devrim yapmış bakanlığımızdır.

Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Yılda 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem büyük tasarruf sağlayacaktır. 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı oluşturuyoruz. Arabuluculuk ve uzlaşmayı daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz.

Yargıda yeni dönemde hedef süre uygulamasına geçilecek. Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri hayata geçirilecek.

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda da toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız.

"Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen yardım ödemelerini biz iade ettik"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığımız, bu bakanlığımız vasıtasıyla dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz. Sağlık sigortası primini gücü yettiğince ödeyebilen ödüyor. Ödeyemeyenlerin primlerini devlet ödüyor. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen yardım ödemelerini biz iade ettik. Şu rakamlara dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira. Konut edindirme yardımı için 8,5 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazıkki işçisinden memurundan kesmişti. Devlet memuruna borçlu olur mu? Biz bunları çok kısa bir zamanda ödemesini yaptık. Devletin borcu kalmadı.

"Kurban Bayramı öncesi de emeklilerimizin ikramiyelerini ödüyoruz"

Son olarak emeklilerimize taahhüt ettiğimiz bin liralık ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesi ödemiştik. Kurban Bayramı öncesi de emeklilerimizin ikramiyelerini ödüyoruz.

Mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin onlara yapılacak en kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. İstihdam, bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir.

İhtiyaçlarını tespit için ziyaret ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmaları doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz.

İstihdamın artırılması için işverenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.

"81 vilayetimizin tamamında barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, ülkemizin çehresinin değişiminde en önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumların önde gelenidir. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşaa ettiğimiz 837 bin konut ile vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettik.

Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun yüzde 86'sına kadar ulaştırdık. Katı atıkta da yüzde 75'i buldu. Mavi bayraklı marina sayımızı 459'a çıkardık. Şehirlerimizin marka değerlerini geliştirmeye yönelik projeler başlattık. Bunlardan en önemlisi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'dir.

"Kanal İstanbul Projesi'nin imar planları onaya sunulacak"

Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak çevre düzeni ve imar planını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi bu proje finansmanı itibarıyla 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devri ile tamamlanıyor. Türkiye'nin bu büyük stratejik projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Bununla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bunun bize kazandırdığı çok önemli bir stratejik durum da bildiğiniz gibi Boğaz'da yaşadıklarımızdır. Malum Selimiye'nin önünde bir tanker yandı ve 7 ayı aşkın süre bu devam etti. Geçenlerde yine Kandilli civarında bir yalıya kuru yük gemisi çarptı. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı saatlerce Boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Biz bu proje ile bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz hemde iki tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizin aynı zamanda bizim rezerv alanlarımızı oluşturacak. Dikey mimarinin değil yatay mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayışını hakim kılacağız. Biz projeyi olmazsa olmaz görüyoruz ve yapacağız.

"Millet Bahçeleri'nin 5'i 100 günde tamamlanacak"

Seçim vaadimiz olan Millet Bahçeleri'ne geliyorum. beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşaasına ve 22'sinin proje çalışmalarına başlıyoruz. En önemlisi malum Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı'nı oraya taşıyoruz ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmamızı başlatacağız. En kısa zamanda Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Çünkü her taraf beton yığınlarıyla dolu. Artık bundan bir geri dönüşle kurtulmamız lazım. Onun için sözümüz var nerede eski stadlar varsa bu eski stadları madem yeni stadlar yaptık onları Millet Bahçeleri'ne dönüştüreceğiz yeşil alanlarımızı çoğaltacağız.

"Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz"

Kentsel dönüşüm projelerimize bu dönemde hız veriyoruz. 100 gün içinde 17 bin adet konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Dar gelirlilere yönelik projeler kapsamında 15 bin 500 konutu satışa çıkarıyoruz. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutu ile ilgili envanter çalışmasını tamamlıyor ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlıyoruz. Atıl durumdaki hazine arazilerinin değerlendirilmesi için 20 ilde çalışma başlatıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmek için başvuruları da gerçekleştiriyoruz.

Dışişleri Bakanlığımıza geliyorum. Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Yurt dışı temsilciliklerimizde daha kaliteli hizmetler verilmesi için tedbirler aldık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi bu kurumlarımız da hizmet bandımızı genişlettik. Ülkemizin geçtiğimiz yıl insani yardımlar konusunda dünyada ilk sıraya çıkmış olması ile birlikte dış politikamıza getirdiğimiz yeni bakış açısı vardır. Türkiye bugün kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan kendisinden ilk yardım beklenen ülke konumuna gelmiştir.

"Terör örgütleriyle daha etkin mücadele edilecek"

Türkiye'nin terör örgütleriyle yurtdışında yürüttüğü mücadele diplomatik boyutu ile de kesintisiz devam ediyor. Bu dönemde PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerimizin sayısı bu dönemde 250 bini bulacak. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, yeniden faaliyete geçiyoruz.

"Filistin yalnız değilsin"

NATO'nun Irak'taki misyonuna da bir komutan yardımcısı atanıyor. İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin yalnız değilsin. Önümüzdeki dönemde başlayacak 10. Büyükelçiler Konferansı'mızın konusunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde girişimci ve insani dış politika olarak belirledik.

"Şırnak ve Artvin'e doğalgaz verilecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum. Yaptığımız yatırımlarla elektrik enerjisinde kurulu gücümüzü yaklaşık 32 bin megawattan 87 bin megawatta çıkardık. 530 yeni Hidroelektrik santrali kazandırdık. Özellikle rüzgar, jeotermal, güneş enerjisi konusunda çok önemli mesafeler katettik. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu'nun inşası sürüyor. Ruslarla beraber yapıyoruz. İlk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Üçüncü nükleer enerji santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak Doğalgaz Boru Hattı ve Doğu Akdeniz Boru Hattı gibi projeleri hayata geçiriyoruz. TANAP'ın açılışını Eskişehir'de yaptık. Doğalgazdan faydalanan şehir sayımızı 6 ilden 78'e çıkardık. Sırada 100 günlük icraat programamız çerçevesinde Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz Hakkari'yi de buna ilave etmek.

Doğalgaz depolamaya yönelik kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızla Tuz Gölü'ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükseltmek için teklifleri alıyoruz. Akdeniz'de bir derin ve sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki haklarımızı kullanma kararlılığımızı gösteriyoruz.

Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir sondaj gemisi alıyoruz. Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz.

Kaynak: TRT Haber