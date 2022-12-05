AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük Türkiye hedefi ve vizyonuyla "Türkiye Yüzyılı"nı başlattığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 10 Aralık Cumartesi günü toplu açılış törenine katılmak için Samsun'a geleceğini duyuran Aksu, şöyle devam etti:

"Yirmi yıldır girdiği her seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıkan, Samsun'a olan sevgisi herkes tarafından bilinen ve Samsun'a, 'gözbebeğim' diye tanımlayarak ayrı bir önem veren, şehrimize kazandırdığı hizmetlerle de bunu en iyi şekilde ispatlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimizde, ilçelerimizde gerçekleştirilen yatırımların toplu açılışının yapılacağı mitingde hemşehrilerimizle kucaklaşmak amacıyla Samsun'a geliyor. Samsun mitingleri kuruluşundan bu zamana kadar hep coşkulu ve heyecanlı olmuştur. İktidar yürüyüşünün habercisi olmuştur. Bu vesileyle kuruluşundan bu zamana kadar emek veren, ter döken teşkilat mensuplarımıza ve gönül veren, oy veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her seçimde en yüksek oyu vererek Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimizin, yine yüreğini ortaya koyarak Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vereceğinden eminiz."

Aksu, Samsunluları 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'na aileleriyle birlikte davet etti.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Aksu ve Demir, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.