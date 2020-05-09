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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına yeni atama
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı. Atamaya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: resmi gazete Hamza Cebeci atamaSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:36
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