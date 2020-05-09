Türkiye, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini sürdürüyor.

Pazarcılar da tezgahlarına "Lütfen yaklaşmayın" ve "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizlerle maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter adresinden, pazar esnafının tezgahının fotoğrafını paylaşarak vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir."