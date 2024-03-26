Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.03.2024 19:01

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç Avrupa'daki terör saldırılarını kınadı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Belçika ve Fransa'da Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç Avrupa'daki terör saldırılarını kınadı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Avrupa'da, terör örgütünün gerçekleştirdiği eylem ve saldırılara karşı kayıtsız kalınmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını şiddetle kınadığını ve AB üyesi ülkelerin artık demokrasi söyleminin arkasına sığınma imkanının kalmadığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Terörist başı resimleri ve örgüt paçavralarını sallayarak dolaşan, sivil insanlara saldıran, organize suç örgütü gibi şiddet uygulayan terör destekçilerinin sokakta serbest dolaşma hakkı olamaz. Terör örgütü sevicileri, yaşadığınız ülkelerdeki tüm resmi ve adli makamlar nezdinde sizleri sonuna kadar takip edeceğiz. Irkçılığa ve terörle karşı tüm dünya ortak mücadele etmeliyiz."

Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Bilim insanlarının önünü açmayı sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:44
Bakan Uraloğlu: Türkiye'mizin marka yerlerinden biri olan Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptık
20:41
Ömer Çelik: PKK'nın Belçika’daki vatandaşlarımıza saldırılarını şiddetle kınıyoruz
20:38
Çin: Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararı bağlayıcıdır
20:27
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
20:24
BM Raportörü: İsrail'in Gazze'de 'soykırım' yaptığını gösteren haklı gerekçeler var
20:33
Kolombiya, BMGK'nın ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
FOTO FOKUS
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ