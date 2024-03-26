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Gündem
DHA 26.03.2024 16:27

Dışişleri'nden Belçika'daki terör örgütü PKK provokasyonuna tepki

Terör örgütü PKK destekçilerinin Belçika'daki Türk vatandaşları hedef alan provokasyonuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden Belçika'daki terör örgütü PKK provokasyonuna tepki

Dışişleri Bakanlığın'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belçika'nın Leuven şehrinde 24 Mart'ta toplanan PKK militanlarının, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu olaylarda can kaybı yaşanmadığı ancak bazı Türk vatandaşlarının yaralandığı vurgulanarak, "Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir. Belçika'daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" denildi.

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