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Gündem
AA 22.05.2023 16:21

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü
[Fotograf: AA]

Adalet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Öz, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara dikkati çeken Kılıçdaroğlu, var olma ve yok olma mücadelesi verildiğini, Türkiye'nin ya aydınlığa ya karanlığa sürükleneceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, herkesin sorumluluğunun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan, kucaklaşan bir Türkiye. Birbirini kucaklayan, birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye. Hepimizin temel hedefi bu. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumuyla sistem değişti. O sistemin Türkiye'ye büyük felaketler getirdiğini görüyoruz. Artık bu yapının, sistemin değişmesi lazım. Düşünce özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık. Bunun için ayın 28'inde bütün vatandaşlarımı, vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin, oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Bizim için, evlatlarımız, çocuklarımız, torunlarımız için güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim."

"Demokrasinin devam etmesi için kararımızı verdik"

Öz de ziyaretleri için Kılıçdaroğlu ve heyetine teşekkür ederek, Ata İttifakı'nın maçın ilk yarısında görevini yaptığını ifade etti.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu ancak ikinci tura kalamadığını hatırlatan Öz, şunları kaydetti:

"Partilerimiz de barajın altında kaldı. Dolayısıyla Ata İttifakı... Hükmen biliyorsunuz bir ittifak seçim öncesi kurulur, seçim bittikten sonra da kanunen otomatikman ortadan kalkar yani bir yetkinliği kalmaz. İkinci tura kalan iki ittifak vardır. Biri Cumhur İttifakı öteki de Millet İttifakı. Demokrasinin devam etmesi, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak. Genel idare kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar, oy birliğiyle çıkmıştır."

Öz, Ata İttifakı'nın kurulmasının ne kadar isabetli olduğunu gördüklerini belirterek, "Eğer biz çalışmasaydık Recep Tayyip Erdoğan birinci turda cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla şimdi geldik maçın ikinci yarısına. Bu ikinci yarısında birlik, beraberlik içerisinde yürüyeceğiz" dedi.

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