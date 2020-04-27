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Cumhurbaşkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışları sonucu şehit olan İnce'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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