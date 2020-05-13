Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi işliyor. 65 yaş üstü vatandaşların pazar günkü sokak izninin ardından sıra çocuklara geldi.



15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra sokağa kavuştu. Ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkardı. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi İlhan, ebeveynleri sosyal mesafe konusunda uyardı. İlhan, çocuklara parklarda su dışında herhangi bir yiyecek verilmemesini tavsiye etti. Eve dönüşte ise duş aldırmalarını önerdi.