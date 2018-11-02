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Çocuk tacizcisini serbest bırakan savcı incelenecek

Adalet Bakanı Gül, HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz eden şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

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Çocuk tacizcisini serbest bırakan savcı incelenecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, “Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı” iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül’e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili ‘olur’ verdi.

HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.

Kaynak: AA

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