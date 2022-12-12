Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı 260'a ulaştı
Adalet Bakanlığı, 18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulamasına başlandığını duyurdu. İcra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamanın faaliyette olduğu adliye sayısı 260'a ulaştı.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uygulama sayesinde icra yoluyla çocuk teslimine son verildiği belirtildi.
Bugün uygulamanın Fethiye, Nazilli, Kuşadası, Torbalı, Turgutlu, Balıkesir, Bilecik, Gölcük, İstanbul Anadolu, Zonguldak, Eskişehir, Çankırı, Ankara Batı, Amasya, Boyabat, Sinop, Erçiş ve Ağrı adliyelerinde de başlatıldığı duyurulan paylaşımda, uygulamanın faaliyette olduğu adliye sayısının 260'a ulaştığı ifade edildi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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