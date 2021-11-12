Yeni uygulama ile vatandaşlar CİMER üzerinden gündemdeki icraat ve politikalara yönelik duyurulan başlıklar hakkında görüş ve önerilerini iletebilecek.

"Yönetime Katıl" uygulamasına www.cimer.gov.tr adresinden ulaşılabilecek ve vatandaşın görüşüne sunulacak başlıklar ülke gündemine göre değişiklik göstererek, güncel tutulacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların önemli anayasal haklarından olan bilgi edinme ve dilekçe haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER’in dünya genelinde öncü elektronik başvuru alma sistemler arasında olduğunu belirtti.

Vatandaşlar tarafından 2020 yılında CİMER’e yaklaşık 6 milyon adet başvuru yapıldığına da dikkat çeken Altun, bu dönemde yapılan başvuruların içeriklerinin en önemli bölümünü Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin oluşturduğunu söyledi.

CİMER’e yapılan bütün başvuruların kayıt altına alınarak başvuru konusu ile ilgili yetkili kamu kurumuna iletildiğinin ve cevaplandığının altını çizen Altun, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak sistemin herhangi bir kesintiye sebebiyet vermeden 7/24 çalışmasını temin etmeyi, yapılan bütün başvuruları analiz ederek toplumun anbean nabzını ölçmeyi ve stratejik iletişim araçlarından istifade ederek oluşturulacak kamu politikalarına kaynaklık etmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.