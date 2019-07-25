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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu
25 Temmuz 2019 Perşembe 14:23 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun tır kuyrukları oluşuyor.
Kaynak: AA
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