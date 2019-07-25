Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, FETÖ ile mücadeleyle ilgili, "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor." ifadelerine yer verildi.

"S-400’lerin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı tamamlanıyor"

S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanacağı ve toplam 30 sorti yapıldığı bildirilen açılmada, ikinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.

"122 bin askerlik yükümlüsü memleketlerine gönderildi"

MSB'den yapılan açıklamada, yeni askerlik sistemi kapsamında, 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlünün memleketlerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk ve ABD heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapıldığı, çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA