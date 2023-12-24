CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi

Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ve DEM Parti ortak metne imza atmadı.

Bunun üzerine birçok siyasiden CHP'ye tepki gösterildi.

"CHP tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında"

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröre karşı Meclis'te hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi "Tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında, ona kuyruğunu kaptırmış adeta" sözleriyle eleştirdi.

CHP'nin DEM Parti ile ittifak arayışında olduğunu söyledi.

"CHP genel başkanı ortaya koyduğu gerekçe uydurulmuş bir gerekçe, doğru bir gerekçe değil. Bu asla kabul edilemez bir durumdur bunun sebebi DEM ile bir ittifak arayışı."

"Hangi ifadeye karşısınız?"

CHP'ye bir tepki de eski ittifak ortağı İyi Parti'den geldi.

"Hangi gerekçeyle olursa olsun bunu yapmaya hakkınız yoktur" diyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP yönetimini "Hangi ifadeye karşısınız? Egemenliğini temsil ettiğiniz Türk milleti cevap bekliyor" sözleri ile eleştirdi.

İnce'den CHP'ye eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de eski partisini eleştirdi.

İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken ‘teröre karşı ortak bildiriye’ imza atılmamasını doğru bulmuyorum" dedi.

Parti içinden de tepkiler geldi

Ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye parti içinden de tepkiler yükseldi.

Partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, 'Amalı' cümlelerle bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçesi olamayacağını belirtti. Ortak bildirinin imzalanarak yayınlanmasını istedi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da terörle mücadelenin parti değil, devlet meselesi olduğunu vurguladı. "O bildiriye ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin" dedi.