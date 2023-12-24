Bakan Tunç: DEM Parti kongresindeki olayla ilgili soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında yapılan toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."