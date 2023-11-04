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Gündem
AA 04.11.2023 22:39

CHP'nin genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi ikinci tura kaldı. 1366 kayıtlı delegenin 682’si Özgür Özel’e, 664’ü Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi.

CHP'nin genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
[Fotograf: AA]

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı.

1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak.

İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak.

İkinci tur oylama 23.45'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayı tebrik etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Benedicta Lasi ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Trakya Temsilcisi Güner Çetin ile de görüştü.

CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin de kurultayı takip etti.

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