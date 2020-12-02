Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Özçağdaş'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla iddianame hazırladı.
Özçağdaş'ın, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Etiketler: Fahrettin Altun
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