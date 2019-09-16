CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak, eski milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesini değerlendirdi:

"Ben de o Parti Meclisinde vardım. Herhangi bir tartışma hatırlamıyorum. Parti Meclisimiz gizli oyla takdirlerini ortaya koydu. Sayın Nazlıaka da yanlış hatırlamıyorsam diğer 5 arkadaşımızla birlikte partiye geri döndü."

Nazlıaka 2016'da CHP'den ihraç edilmişti

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 2016'da "partisinden bir milletvekilinin, TBMM'deki makam odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddialarını gündeme getirdiği için CHP'den ihraç edilmişti.

Çankaya Belediyesindeki "Biz tatile çıkmadık, çalıştık" afişleri

"Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 'Biz tatile çıkmadık, çalıştık' şeklinde ilçesinde afişler astırdı. Bu mesajın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğu iddia edildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Öztrak, "Türkiye'de havuz medyasına dönüp baktığınız zaman öküzün altında buzağı arama konusunda son derece mahirler. Dolayısıyla her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. İki belediye başkanımız da ihlas ile çalışıyorlar, gerekenler yapıyorlar." şeklinde cevapladı.

Kaynak: TRT Haber