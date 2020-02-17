CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin devri tartışmaları ile ilgili konuşan Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

''Bu konu gündeme ara ara getiriliyor. Önce şunu ortaya koymak lazım CHP'nin İş Bankası hisslerinden dolayı elde ettiği bir kuruş gelir yok. CHP'nin görevlendirmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri İş Bankası'nda Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek için bulunuyor. Bu daha öncede böyleydi, bugün de böyle. Ama biliyorsunuz bankalar itibarları ve şöhretleri üzerinden ayakta kalırlar. İş Bankasına yönelik yapılan bu saldırılar İş Bankası'nı Türkiye'nin en büyük bankaları sırasında gerilere doğru çekiyor."