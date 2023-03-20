Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları uzatıldı
CHP'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurularında süre 22 Mart'a kadar uzatıldı.
Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla Parti teşkilatına gönderilen yazıda, yoğun talep dolayısıyla milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 22 Mart saat 17.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.
Partiden daha önce yapılan açıklamaya göre, aday adaylığı başvuruları bugün mesai bitimi itibarıyla sona erecekti.
Etiketler: Seçim 2023 CHP
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