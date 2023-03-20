Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu HDP ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf]
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi saat 12.00'de ziyaret etti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüştü.
18 Mart'ta planlanan görüşme, HDP'nin isteğiyle iptal edilmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi saat 12.00'de ziyaret edecek.https://t.co/lXn5tD0TAJ pic.twitter.com/19KzsIeNlt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2023
Etiketler: HDP Kemal Kılıçdaroğlu
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