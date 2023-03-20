Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüştü.

18 Mart'ta planlanan görüşme, HDP'nin isteğiyle iptal edilmişti.