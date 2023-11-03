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TRT Haber 03.11.2023 17:33

CHP'de kurultay öncesi imza çelişkisi

CHP kurultayına saatler kala, adaylık yarışından önce "imza çelişkisi" yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 55 il başkanının desteklediği açıklanmıştı. Parti içi muhalefetin adayı Özgür Özel ise 45 il başkanınca desteklendiğini söyledi.

CHP'de kurultay öncesi imza çelişkisi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP kurultayı öncesinde imza çelişkisi yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının sayısı tartışma konusu oldu.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 55 il başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamıştı.

Erkol, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğiyle yeniden seçileceğini görüyoruz" demişti.

Parti içi muhalefetin desteğini arkasına alan Özgür Özel ise kendisini 45 il başkanının desteklediğini söyledi.

Özel, "Tartışmalar var. Şu kadar il başkanı, bu kadar il başkanı… Ben salona 43 ya da 45 il başkanıyla geliyorum. Bugün mesela 30 il başkanımız açıklama yaptı 55 il başkanı adına. 59 milletvekili açıklama yaptı 95 milletvekili adına. Ben bu rakamlara takılmıyorum." dedi.

Bu çelişkili durum, her iki adayı da destekliyor görünen il başkanlarının kimler olabileceği sorusunu gündeme getirdi.

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