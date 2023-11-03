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Gündem
AA 03.11.2023 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'e Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e Togg hediye etti

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti.

Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg'u inceleyerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e Togg hediye etti

Türkiye'ye hareket etti

Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'dan ayrıldı.

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