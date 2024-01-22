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Gündem
TRT Haber 22.01.2024 14:04

CHP'de idare amirliği seçimi krize dönüştü

CHP'de aday belirleme süreci devam ederken parti içinde de gerilim artıyor. Meclis'teki idare amiri seçiminde parti içi ayrışmalar yaşandı. Krize dönüşen seçimi, parti içi muhalefetin adayı kazanırken, vekillere 'yanlışlıkla', 'Genel Başkan Kılıçdaroğlu kürsüde olacak' içerikli duyuru gönderildi. Hata fark edildi, duyuru geri çekilerek düzeltildi.

Genel başkan değişiminin yaşandığı kurultayın ardından CHP'de sular durulmuyor. Partide "küskün ve kırgınların" oluşturduğu muhalefet grubu ile CHP yönetimi arasında gerilim artıyor.

Muhaliflerin yerel seçim sonrası için yeni bir kurultay hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.

İdare amirliği seçimi krize dönüştü

Parti içindeki gerilimin zirveye tırmandığı son olay CHP'de aylardır çözülemeyen Meclis İdare Amiri seçiminde yaşandı.

Yeni Genel Başkan Özgür Özel'in adayı Yaşar Tüzün ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Uğur Bayraktutan karşı karşıya geldi. Bayraktutan, 67 oyla seçimi kazanırken Tüzün 55 oyda kaldı.

Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 4 ismin de muhalefete yakın isimler olduğu belirtildi. Seçimde parti içi muhalefetin zaferi "kurultay rövanşı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yanlış mail gönderildi

İdare amiri seçiminin ardından CHP'de "e-posta" olayı yaşandı.

Parti'nin resmi adresinden yanlışlıkla gönderilen Genel Kurul Gündemi e-postasında "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması" ifadesine yer verildi.

CHP kulislerinde, son yaşanan olayların parti yönetimini tedirgin ettiği konuşuluyor. CHP grup tüzüğüne göre grup başkan vekilleri, milletvekillerinin güvensizlik oyuyla düşürülebiliyor.

Değişimci kanattan olan grup başkan vekillerinin muhalefetin hedefindeki isimler olduğu belirtiliyor.  

Hatanın fark edilmesi üzerine duyuru geri çekildi ve düzeltme yapıldı.

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CHP Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
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