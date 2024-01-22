İkinci Thodex iddianamesi tamamlandı

Thodex vurgununun detayları hazırlanan ikinci iddianameyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin ilk davada önce karar çıktı. Elebaşı koltuğundaki Özer ve kardeşleri binlerce yıl hapis cezası aldı. Dava sürerken savcılığa yüzlerce kişi suç duyurusunda bulundu. Çok geçmeden savcılık ikinci soruşturmaya da son noktayı koydu. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı. Hazırlanan iddianamenin detaylarına ilk kez TRT Haber ulaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 21 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer hakkında 3 farklı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis talep edildi.

Thodex'in veri tabanı mercek altına alındı

Soruşturmada elde edilen deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı.

Yargılama süreci, 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle başlayacak.

Kamera: Caner Katırcı - Kurgu: Burcu Saraç