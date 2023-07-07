Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.07.2023 17:37

CHP'de danışman krizi

CHP'de değişim tartışmaları sürerken şimdi de danışman krizi yaşanıyor. Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu açıkladı. CHP yönetiminin bunu yalanlaması üzerine Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu ve partiyi sert bir dille eleştirdi.

CHP'de danışman krizi

Seçim sonrası CHP'de sular durulmuyor. Değişim tartışmaları devam ederken bu kez de danışman kavgası yaşanıyor

İddialara göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu yeni ekipte Zafer Partisi'nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'a da danışmanlık görevi verildi.

Yeni görevini sosyal medya hesabından paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" dedi.

Paylaşım sonrası tartışmanın fitili ateşlendi. Ulukuş'u yalanlayan CHP yönetimi, "'Danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var. 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Memur zammı ile vergi düzenlemelerini içeren teklif komisyonda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Ezber bozan çiftlik
17:28
Makas atan sürücü motosikletliyi sürükledi
18:02
Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de
17:17
Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
17:20
Bakan Tunç: Avukatlık asgari ücret tarifesi eylülde yayımlanacak
17:08
Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerde sorumluluklarını kabul etti
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
FOTO FOKUS
Ezber bozan çiftlik
Ezber bozan çiftlik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ