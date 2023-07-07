CHP'de danışman krizi

Seçim sonrası CHP'de sular durulmuyor. Değişim tartışmaları devam ederken bu kez de danışman kavgası yaşanıyor

İddialara göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu yeni ekipte Zafer Partisi'nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'a da danışmanlık görevi verildi.

Yeni görevini sosyal medya hesabından paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" dedi.

Paylaşım sonrası tartışmanın fitili ateşlendi. Ulukuş'u yalanlayan CHP yönetimi, "'Danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var. 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.