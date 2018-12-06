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CHP'de 212 belediye başkan adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2019 seçimleri yaklaşırken, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 212 seçim bölgesinde adaylar belirlendi.

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CHPde 212 belediye başkan adayı belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı.

Toplantıda aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 212 seçim bölgesinde adaylar belirlendi.

Toplantıya ilişkin açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı.

Torun, Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi.

Torun tarafından açıklanan metne göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe oldu.

Ayrıca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Şahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Çankırı'da Mustafa İbişoğlu, Çorum'da Özgür Kılıç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Sinop'ta Barış Ayhan, Tunceli'de Yusuf Kenan Aydın belediye başkan adayı olarak duyuruldu.

Kaynak: AA

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